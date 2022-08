Selenskyj zeichnet besonders engagierte Ukrainer mit Orden aus

KIEW (dpa-AFX) - Rund ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrere Landsleute für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet. Den Orden "Nationale Legende der Ukraine" erhielt unter anderem Fußball-Legende Andrij Schewtschenko, der seine Berühmtheit nutze, um der Ukraine zu helfen, teilte Selenskyj in der Nacht zum Montag auf Telegram mit. Zu den Geehrten zählt außerdem ein Zugschaffner, der fliehende Menschen aus besonders umkämpften Gebieten brachte und dessen Frau bei einer der Fahrten getötet wurde.

Der Orden war erstmals im vergangenen Jahr verliehen worden und soll außerordentliche Verdienste bei der Entwicklung der Ukraine würdigen, die sich mittlerweile seit Ende Februar gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt. In diesem Jahr wurde die Auszeichnung außerdem an einen Feuerwehrmann, ein Ärzte-Ehepaar, eine Lehrerin, einen Sänger sowie an eine Freiwillige, die die ukrainische Armee unterstützt, überreicht.