Grüne drängen auf Maßnahmen zur Schließung der Arbeitskräfte-Lücke

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Fortbildung, eine bessere Kinderbetreuung und neue Regeln für Arbeitsvisa sollen nach den Vorstellungen der Grünen helfen, den Arbeitskräfte-Mangel in vielen Branchen zu beenden. "In Deutschland fehlen Arbeitskräfte, Ökonomen schätzen, dass bis 2030 4,2 Milliarden Arbeitsstunden fehlen. Da müssen wir dringend ran", sagte der Parteivorsitzende Omid Nouripour der Deutschen Presse-Agentur.

Um das Problem zu lösen, seien vor allem drei Dinge wichtig: "Wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, die gerade in der Corona-Pandemie massiv gelitten hat. Außerdem müssen wir die Fort- und Weiterbildung verstärken." Mittlerweile böten etwa Handwerkskammern Wochenend-Seminare an, in denen man lernen könne, wie man eine Photovoltaik-Anlage auf das eigene Hausdach bringen kann, weil man schlicht kaum noch Handwerker finde.