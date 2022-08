Credit Suisse ernennt neuen Finanzchef

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Credit Suisse hat mit Dixit Joshi einen neuen Finanzchef gefunden. Er übernimmt per 1. Oktober das Amt von David Mathers, der seinen Abgang bereits im April angekündigt hatte. Joshi kommt von der Deutschen Bank zur Credit Suisse. Er habe dort in den letzten Jahren als Group Treasurer eine Schlüsselrolle bei der Restrukturierung der Bank und ihrer Bilanz gespielt, heißt es in einer Mitteilung der Credit Suisse vom Montag. Joshi war bereits von 1995 bis 2003 für die Credit Suisse tätig.

Die Schweizer Großbank hatte bereits im April angekündigt, dass Mathers neue Herausforderungen außerhalb der Credit Suisse suche. Er werde aber seine Aufgaben solange fortführen, bis die geeigneten Nachfolger für seine Funktionen gefunden seien. Anfang August war es zudem auf dem Chef-Posten zu einem Wechsel gekommen: Thomas Gottstein hatte damals Ulrich Körner Platz gemacht./rw/uh/AWP/stk

Die Credit Suisse Group Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -0,19 % auf 5,237EUR erreicht.