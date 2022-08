Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei der deutsch-australischen Zinngesellschaft First Tin (WKN A3CWWW). Nachdem das Unternehmen erst Anfang des Monats den Beginn der Arbeiten an einer endgültigen Machbarkeitsstudie zum Taronga-Projekt in Australien ankündigte, geht man nun auch daran, eine solche für das Zinnprojekt Tellerhäuser in Sachsen zu erstellen.



First Tin will Tellerhäuser so schnell wie möglich in Produktion bringen, um Zinn aus ESG-zertifizierter Produktion in den europäischen Markt liefern zu können. (Eine ESG-Zertifizierung wäre unserer Ansicht nach ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal für die von CEO Thomas Bünger geleitete Gesellschaft.) Während der Arbeiten an der Machbarkeitsstudie wird First Tin zudem Bohrprogramme sowohl in Deutschland als auch Australien durchführen, um zusätzliche Zinnmineralisierung auf beiden Projekten nachzuweisen.

Conico: Galileos Monsterentdeckung offenbar auch auf Mt Thirsty nachgewiesen!

Theorie offenbar bestätigt: Der australische Explorer Conico (WKN A1W2NL / ASX CNJ) – und Joint Venture-Partner Greenstone Resources (ASX GSR) – scheinen tatsächlich auf den gleichen geologischen Horizont gestoßen zu sein, der die Callisto-Entdeckung von Galileo Mining (ASX GAL) beherbergt! Eigentlich wenig verwunderlich, denn Callisto liegt weniger als 200 Meter von der nördlichen Grenze des Mount Thirsty-Projekts von Conico und Greenstone entfernt…

Juggernaut kann Goldilocks-Zone deutlich ausweiten

Die kanadische Juggernaut Exploration (TSXV JUGR / WKN A2PTXU) hat ihr Bohrprogramm auf der Liegenschaft Gold Star jetzt abgeschlossen. Dabei traf man mit Bohrung GS-22-06 über 5,8 Meter auf Sulfidvererzung in einer Quarzader mit Scherstruktur. Damit gelang es dem Juggernaut-Team, die Goldilocks-Zielzone im Streichen um 120 auf jetzt 410 Meter Streichlänge auszuweiten - mit 160 Metern vertikalem Relief und 90 Meter neigungsabwärts.

Sitka Gold: Auch Sommerbohrungen könnten ein großer Erfolg werden

Schneller als ursprünglich geplant hat Sitka Gold (CSE SIG / WKN A2JG70) die zweite Phase des Sommerbohrprogramms auf dem RC Gold-Projekt im Yukon abgeschlossen – und das wie sich andeutet sehr erfolgreich. Insgesamt hat das Unternehmen 2022 jetzt 20 Diamantkernbohrungen (6.500 Bohrmeter) abgeschlossen, wobei man sich insbesondere auf die seitliche und vertikale Erweiterung der Blackjack-Zone konzentrierte, die man vergangenen Dezember mit der Entdeckungsbohrung 21 (Blackjack) identifiziert hatte.

American Rare Earths: Hochkarätige Investoren beteiligen sich mit 14 Millionen AUD

Mit der erfolgreichen Aufnahme frischen Kapitals hat American Rare Earths nicht nur die weitere Entwicklung seiner beiden Vorzeigeprojekte Halleck Creek und La Paz finanziell abgesichert, sondern auch dokumentiert, dass das Unternehmen selbst in schwierigen Börsenzeiten in der Lage ist, eine Privatplatzierung zu guten Konditionen durchzuführen.Gezeichnet haben die neuen Aktien institutionelle, professionelle und auch erfahrene private Anleger aus aller Welt.

Askari Metals: Goldvererzung auf Burracoppin um 600 Meter verlängert

Mit hervorragenden Schneckenbohrergebnissen ist es Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) gelungen, die identifizierte Goldmineralisierung auf dem Burracoppin-Projekt um 600 Meter in Streichrichtung zu verlängern. Dabei führten die Bohrer Goldgehalte von über 100 ppm zu Tage. In der Spitze wurde sogar ein Wert von 619 ppm gemessen. Die gesamte Streichlänge der auf Burracoppin nachgewiesenen Goldmineralisierung hat sich damit auf vier Kilometer erhöht.

Rover Metals setzt jetzt auch auf kritische Metalle

Diese Ressourcen ergeben sich auf der Explorationsgeschichte des Projekts, die bereits in den 1940er Jahren begann, und verteilen sich auf vier Zonen der Liegenschaft. So weisen die Zonen BB und Kennedy Lake zusammen eine historische Ressource von 1,4 Mio. Tonnen mit 10% Zink und Blei kombiniert sowie 3,5 Unzen Silber pro Tonne auf. Rund 900 Meter westlich der BB-Zone verfügt zudem die Kennedy Lake West-Zone über eine historische Ressource von 610.000 Tonnen mit 1,15% Kupfer.

Tennant Minerals: Überragende Bohrergebnisse lösen Kurssprung aus!

Tennant setzt damit die Erfolgsgeschichte auf Bluebird fort, wo man bereits zu Anfang des Jahres spektakuläre Bohrresultate melden konnte. Heute aber überzeugt das Unternehmen nicht nur damit, dass es die bekannte, breitere Kupfer- und Goldzone ausweiten konnte, sondern insbesondere mit der Entdeckung eines neuen Erzgangs, der so genannte „Bonanza“-Gehalte – also besonders hohe Metallwerte – von bis zu 38,5 g/t Gold aufweist!

Brixton Metals: Bohrloch THN22-201 erbringt fast 1 Kilometer Kupfervererzung!

Im Detail sind es 967,71 Meter mit 0,40% Kupferäquivalent (CuEq), davon 492,71 Meter mit 0,60% CuEq, 365,00 Meter mit 0,70% CuEq, 235,91 Meter mit 0,80% CuEq, 150,00 Meter mit 0,92% CuEq, 128,00 Meter mit 0,94% CuEq und 40 Meter mit 1,02% CuEq, die Brixton brandaktuell meldet! Und die kupferdominante Porphyrvererzung bleibt darüber hinaus weit offen, auch in der Tiefe…

Genehmigung eingegangen: Finlay Minerals plant Silver Hope-Bohrungen für September

Die aussichtsreiche Liegenschaft befindet sich rund 70 Kilometer südöstlich der Stadt Houston in British Columbia und kann das ganze Jahr über auf der Straße erreicht werden. Sie liegt in einem äußerst höffigen Gebiet, indem sich sowohl produzierende als auch ehemals produzierende Mine aber auch fortgeschrittene Explorationsprojekte befinden.

EcoGraf: Genehmigung der Batteriegraphitanlage nimmt nächste Hürde!

Damit geht eine lange Phase der Bewertung, Prüfung und Konsultation erfolgreich zu Ende, die im Januar mit der Einreichung des Erschließungsantrags des Unternehmens begann. Die auf einem Treffen am gestrigen Montag geäußerte Unterstützung des Komitees macht jetzt den Weg für eine Empfehlung an das Joint Development Assessment Panel frei, das den Entwicklungsantrag genehmigen kann.

