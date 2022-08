LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. In den vergangenen Wochen hätten sich die Preise an den meisten europäischen Strommärkten weiter erholt und an den Terminbörsen neue Allzeithochs erreicht, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte das Interesse der Anleger an Aktien von Stromversorgern wie RWE geweckt haben./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 12:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 12:42 / GMT

Die RWE Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,47 % auf 42,65EUR erreicht.



