Noch vorigen Monat war ich ein "frustrierter Wasserstoffanleger" und ich habe mich damit getröstet, dass Anlegen manchmal wie Angeln ist. Also: Strategie überprüfen und wenn man von ihr überzeugt ist, dann muss man sie durchhalten. Genau das trägt jetzt Früchte, auch wenn wir noch nicht überall weit im Plus liegen. Über die satten Kurssteigerungen freuen wir uns dennoch - und nehmen sogar schon einige Gewinne mit.

Für H2-Unternehmen bedeutet das: Es wird eine große Mengen Kapital zur Verfügung stehen, das in die Forschung, den Auf- und Ausbau der Geschäfte investiert werden kann. Das ist eine globale Entwicklung. Darum werden viele H2-Unternehmen profitieren und in den nächsten Jahren stürmisch wachsen. Anleger werden auf dieser Welle eine ganze Weile erfolgreich mitschwimmen können.

Dass sich der Markt auch finanziell etabliert, zeigt sich auch daran, dass neue Anlageprodukte entwickelt werden. So haben gerade einige Ex-Bankmanager einen neuen H2-Fonds gegründet. Ihr Ziel ist, ein Kapital von 500 Mio. Euro insbesondere von institutionellen Investoren einzusammeln. Der Senco Hydrogen Impact Fund soll eine Rendite von 18% pro Jahr erwirtschaften. Angesichts des Sektor-Wachstums ist das nicht unmöglich.

Parallel dazu gibt es neue Prognosen, wie sich die Wasserstoff-Wirtschaft global entwickeln wird. So hat ein indisch-amerikanischer Branchenbeobachter kalkuliert, dass der Hydrogen-Sektor jährlich um über 50% wachsen wird - und das über Jahre. In den kommenden 10 Jahren würde das einem Wachstum um über 6.000% entsprechen. Nun, ich halte das aus heutiger Sicht für ein wenig euphorisch - und ganz so linear dürfte das Wachstum auch nicht stattfinden. Aber entscheidend für mich ist: Die Richtung stimmt und der Markt - und auch die Investments - stehen noch ganz am Anfang. Daraus folgt auch: Die Chancen für Früh-Investoren sind gewaltig.

