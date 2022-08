Erfolgreiche Probebetrieb mit Fahrzeugen von First Hydrogen steigern das Interesse von Fuhrparkbetreibern

Vancouver, B.C., 22. August 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FSE: FIT) freut sich, bekanntgeben zu können, dass seine beiden Demonstrationsfahrzeuge die ersten Testfahrten zur Betriebsbereitschaft erfolgreich abgeschlossen haben. Die Demonstrationsfahrzeuge des Unternehmens haben die wichtigen Tests des Fahrzeugsteuerungssystems im Rahmen der Testfahrten bestanden. Die Brennstoffzellensysteme, einschließlich des von Ballard Power Systems gelieferten Stacks, wurden in Graz (Österreich) einer umfassenden Kalibrierung und Prüfung unterzogen. Die Tests werden von First Hydrogens Partner AVL durchgeführt, einem weltweit führenden Mobilitätstechnologieunternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests in der Automobilbranche und darüber hinaus.

Im Rahmen der Inbetriebnahme wird sichergestellt, dass das Wasserstoffsystem und die Hochspannungselektrik der Fahrzeuge die höchstmöglichen Sicherheitsstandards erfüllen. Als Teil dieses Verfahrens hat der Essex County Fire and Rescue Service die Fahrzeuge im AVL-Werk in Basildon (Großbritannien) geprüft und sich davon überzeugt, dass die umgesetzten Kontrollmaßnahmen für eine Straßenzulassung der Fahrzeuge in diesem Bezirk sprechen. Dieser wichtige Schritt ermöglicht es, die Fahrzeuge unter verschiedenen Straßen- und Fahrbedingungen zu testen und ihre Leistung zu bestätigen, ehe First Hydrogen Anfang 2023 mit großen Fuhrparkbetreibern Betriebsversuche unter Praxisbedingungen durchführt.

Seit der Ankündigung der Versuche, die von Element Energy und dem britischen Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AFHC) koordiniert werden, haben zwei weitere Fuhrparks ihr Interesse an einer Teilnahme an diesem Demonstrationsprogramm bekundet. Insgesamt 12 Fuhrparkbetreiber aus verschiedenen Branchen, darunter Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Infrastruktur, Lieferdienste, Lebensmittelindustrie und Gesundheitswesen, haben jetzt eine Teilnahme angemeldet. Damit können sie First Hydrogens Brennstoffzellenfahrzeuge künftig in Bezug auf Nutzlast, Reichweite und einfache Betankung technisch bewerten und die Benutzerfreundlichkeit mit alternativen batteriegetriebenen Elektrofahrzeugen vergleichen. Es wird erwartet, dass First Hydrogen als Ergebnis dieser Versuche Interessensbekundungen für künftige Fahrzeugaufträge erhalten wird.