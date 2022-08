Die aktuelle Lage im Edelmetallsektor ist alles andere als lauschig. Die Preise für Gold und Silber kommen nicht in die Gänge, die Aktienkurse der Produzenten stehen nicht erst seit der jüngsten Quartalsberichtssaison unter Druck.

Das erhoffte Comeback von Gold und Silber lässt vor dem Hintergrund der (zu erwartenden) Zinsentwicklung und eines robusten US-Dollars auf sich warten. Der jüngste Erholungsversuch erlangte keine Relevanz. Beide Edelmetalle scheiterten an entscheidender Stelle. Schauen wir zunächst auf die aktuelle Konstellation bei Gold.

Aus charttechnischer Sicht hatte Gold kürzlich die große Chance, die zuvor zu beobachtende Erholung mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Zone 1.800 US-Dollar / 1.820 US-Dollar zu krönen und sich damit gleichzeitig weiteres Aufwärtspotential in Richtung 1.850 US-Dollar / 1.870 US-Dollar zu eröffnen. Doch im entscheidenden Moment versagten dem Edelmetall die Kräfte. Gold drehte nach unten ab und nimmt nun mittlerweile die 1.750 US-Dollar und damit eine eminent wichtige Unterstützung ins Visier. Der schwache Wochenausklang lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Insofern muss auch eine Ausdehnung des Rücksetzers bis in den Bereich von 1.700 / 1.670 US-Dollar thematisiert werden. Darunter sollte es dann aber tunlichst nicht gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Wenig überraschend befindet sich Silber in einer ganz ähnlichen Lage.



Mit Schwung und Elan lief Silber zuletzt den wichtigen Preisbereich um 21 US-Dollar an. Eine erfolgreiche Ausdehnung der Bewegung über die 21 US-Dollar hinweg hätte die Bodenbildung bei Silber entscheidend vorangetrieben. Doch der entsprechende Vorstoß blieb aus. Zuletzt orientierte sich auch Silber wieder gen Süden. Mit dem Bereich von 19 US-Dollar steht nun eine wichtige Unterstützung im Feuer. Silber muss diese erfolgreich verteidigen, anderenfalls würde der zentrale Supportbereich um 18+ US-Dollar in den Fokus rücken. Sollte es für das Edelmetall gar unter die 18 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.