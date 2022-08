Noch Anfang Juni notierte der Arca Oil Index komfortabel oberhalb von 1.900 Punkten. Es folgte eine über Wochen währende Korrektur, die den Arca Oil Index gehörig unter Druck setzte. Anfang Juli fand sich der Index im Bereich von 1.320 Punkten wieder.

Es gelang dem Arca Oil Index schließlich, das Ruder herumzureißen und eine Gegenbewegung zu initiieren. Mittlerweile ist dieser Vorstoß an eine aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Zone herangelaufen. Der Index ist bereits im Begriff, diese Hürde zu überspringen. Stellen sich jetzt womöglich die Weichen für die kommenden Wochen?

Um die aktuelle charttechnische Lage adäquat darzustellen, haben wir einen 2-Jahres-Chart bemüht. In diesem wird deutlich, dass der Index Anfang Juli ebenfalls kurz vor einer Weichenstellung stand, als der langfristige Aufwärtstrend zur Disposition stand.

Die Situation Anfang Juli war aus charttechnischer Sicht durchaus prekär, drohte der Index doch nachhaltig unter seinen bis dato dominierenden Aufwärtstrend abzutauchen. Der Bruch lief bereits an, manifestierte sich aber nicht. Die noch heute zu beobachtende Erholung startete und verhinderte Schlimmeres. In der Folgezeit konnte der Arca Oil Index wichtige Kursbereiche zurückerobern und so das Chartbild wieder stabilisieren. Vor allem die Rückeroberung der 1.500 Punkte gilt es, diesbezüglich hervorzuheben.

Mit der Zone 1.600 Punkte / 1.620 Punkte ist nun ein weiterer wichtiger Bereich in den Fokus des Handelsgeschehens gerückt. Derzeit zeigt der Arca Oil Index vielversprechende Ansätze, auch diese Hürde zu nehmen. Sollte dem Arca Oil Index dieses Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential eröffnen. Auch eine Bewegung in Richtung Juni-Hoch wäre dann nicht auszuschließen. Obacht ist hingegen geboten, sollte der Index noch einmal unter die 1.500 Punkte zurücksetzen.

Kurzum. Der Arca Oil Index schwang sich zuletzt zu einer kräftigen Erholung auf. Getragen wurde diese unter anderem von dem sehr robusten Verlauf der Quartalsberichtssaison der Ölkonzerne. Aktuell ist er an einen wichtigen Widerstandsbereich herangerückt. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 1.620 Punkte würde das Chartbild deutlich aufhellen. Als potentielles Bewegungsziel würde für diesen Fall der Bereich von 1.700 Punkte warten. Aber auch eine Ausdehnung der Bewegung bis in den Bereich von 1.900+ Punkten wäre ein mögliches Szenario. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf 1.500 Punkte begrenzt bleiben. Anderenfalls ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.