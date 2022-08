Hinter Kupfer liegen herausfordernde Handelswochen. Nach Anfang Juni markierte das Industriemetall mit Preisen jenseits der 4,5 US-Dollar ein Zwischenhoch. Danach kippte die Stimmung am Markt und schließlich auch die Preisentwicklung. In rascher Folge durchbrach Kupfer eine Reihe wichtiger Unterstützungen. Die Korrektur nahm ein veritables Ausmaß an. Der zuletzt zu beobachtende Erholungsversuch ließ wichtige Attribute vermissen und bekam in den letzten Tagen bereits einen kräftigen Dämpfer verpasst.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kupfer von Ende Juni hieß es in Bezug auf die charttechnische Lage unter anderem „[…] Kupfer konnte sich Anfang Juni noch einmal zu einer Erholung aufraffen. Der Preis eroberte zwischenzeitlich sogar die wichtige Marke von 4,5 US-Dollar zurück. Dann geriet der Vorstoß jedoch ins Wanken und schließlich fiel er in sich zusammen. Der Kupferpreis rauschte in die Tiefe und durchschnitt hierbei die eminent wichtige Unterstützung von 4,0 US-Dollar, wie das sprichwörtlich heiße Messer die Butter. Gegenwehr an dieser vermeintlich gut ausgebauten Unterstützung blieb aus. Mittlerweile ist Kupfer bereits unter die 3,8 US-Dollar abgetaucht. Aus charttechnischer Sicht könnte sich das Ganze damit bis auf 3,5 US-Dollar auswachsen, ehe die Korrektur auf die nächste vermeintlich belastbare Unterstützung treffen würde. Gleichzeitig gilt es aber festzustellen, dass Kupfer bereits überverkauft ist. Etwaige Erholungsversuche erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie Kupfer zurück über die 4,0 US-Dollar führen; noch besser wäre ein Comeback des Kupferpreises oberhalb von 4,5 US-Dollar. […]“.

In der Folgezeit entwickelte die Korrektur beachtliches Momentum. Der Bruch der 3,8 US-Dollar rief die nächste Unterstützung bei 3,5 US-Dollar auf den Plan. Doch auch diese vermochte es nicht, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Erst im Bereich von 3,2 US-Dollar setzte Gegenwehr ein. Die Erholung der letzten Tage befindet sich nunmehr in einer wichtigen bzw. kritischen Phase. Zwar konnte Kupfer noch einmal über die 3,5 US-Dollar laufen, doch darüber festsetzen konnte sich das Industriemetall bislang noch nicht. Die charttechnische Lage bleibt damit fragil.

Von fundamentaler Seite blieben nachhaltig positive Signale auch zuletzt aus. Die fundamentale Gemengelage ist allenfalls als durchwachsen zu bezeichnen. Immer wieder aufflammende Zins- und Rezessionssorgen sowie der robuste US-Dollar kreieren für Kupfer eine schwierige Lage.

Blicken wir kurz auf das aktuelle Juli-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG) mit dem Berichtszeitraum Januar bis Mai 2022. Das Bulletin wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Überschuss in Höhe von +43.000 Tonnen aus. Zum Vergleich: Im Berichtszeitraum Januar bis Mai 2021 wurde noch ein Defizit in Höhe von -23.000 Tonnen ausgewiesen.

Immer wieder kreieren auch schwache Konjunkturdaten Störfeuer. So enttäuschten zuletzt etwa die chinesischen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion.

Kurzum. Die Lage bei Kupfer ist sowohl unter fundamentalen als auch unter charttechnischen Aspekten als fragil zu bezeichnen. Dass es Kupfer bislang nicht gelingen will, sich oberhalb von 3,5 US-Dollar festzusetzen, ist nur ein Beleg hierfür. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss Kupfer die Zone 3,8 / 4,0 US-Dollar zurückerobern. Solange das nicht gelingt, bleiben etwaige Vorstöße mit Vorsicht zu genießen. Sollte es für Kupfer gar erneut unter die 3,2 US-Dollar gehen, könnte es noch einmal eng werden. In diesem Fall wäre ein Ausbau der Bewegung in Richtung 3,0 US-Dollar / 2,8 US-Dollar nicht auszuschließen.