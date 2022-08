Für Mais kam es in den letzten Wochen knüppeldick. Der Preis setzte zu einer fulminanten Talfahrt an. Bereits in unserer letzten Kommentierung von Ende Juni zeichnete sich charttechnisches Ungemach ab.

So hieß es in der betreffenden Kommentierung unter anderem „[…] Dem Unterstützungsbereich 7,5 US-Dollar / 7,2 US-Dollar kommt daher aber eine umso größere Bedeutung zu. Sollte es zum Bruch der 7,2 US-Dollar kommen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig muss in diesem Fall mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 6,5 US-Dollar gerechnet werden. Ende Mai / Anfang Juni kam es bereits zu einem ersten kräftigen Abwärtsimpuls in Richtung 7,2 US-Dollar. Mais konnte jedoch einen Bruch dieser Zone noch einmal abwenden. Im Bereich von 7,2 US-Dollar drehte der Wind. Mais leitete eine Erholung ein. Diese kratzte noch einmal an den 8,0 US-Dollar, ehe der Vorstoß wieder in sich zusammenfiel. Aktuell hat Mais erneut die eminent wichtige Unterstützung im Bereich von 7,2 US-Dollar ins Visier genommen. […]“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten.

Mais durchbrach in der ersten Juli-Hälfte die Zone um 7,2 US-Dollar; und das mit Pauken und Trompeten. Die Abwärtsbewegung nahm Fahrt auf. Die von uns zuletzt noch thematisierte potentielle Unterstützung um 6,5 US-Dollar spielte keine Rolle. Der Preis ging durch diese hindurch, wie das sprichwörtlich heiße Messer durch die Butter. Zügig fand sich Mais im Bereich von 5,6+ US-Dollar wieder. Maßgeblichen Anteil an der knackigen Korrektur dürfte die Entspannung auf der Angebotsseite gehabt haben. Zudem dürfte der Verlust technischer Unterstützungen das Szenario weiter befeuert haben.

Unter fundamentalen Aspekten stand unter anderem der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für August, der vom US-Agrarministerium (USDA) am 12.08. veröffentlicht wurde, im Fokus. Im aktuellen August-Bulletin wurden die Prognosen in Bezug auf die globalen Lagerendbestände für das Erntejahr 2021 / 2022 wieder leicht nach unten angepasst. Ging man im Juli-Report für das Erntejahr 2021 / 2022 noch von globalen Lagerendbeständen in Höhe von 312,28 Mio. Tonnen aus, waren es im aktuellen August-Report nunmehr 311,84 Mio. Tonnen. Für das Ende des Erntejahres 2022 / 2023 wurden die globalen Lagerendbestände im aktuellen August-Report nun in einer Höhe von 306,68 Mio. Tonnen projiziert, nach 312,94 Mio. Tonnen im Juli-Report.

Kurzum: Ob die Korrektur bei Mais bereits ausgestanden ist, ist fraglich und bleibt abzuwarten. Die fundamentale Lage ist unverändert als ambivalent zu bezeichnen. Zudem offeriert das aktuelle Chartbild weitere Risiken auf der Unterseite. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 5,2 US-Dollar / 5,0 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Erst ein Comeback oberhalb von 7,2 US-Dollar würde das Chartbild stabilisieren. Um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darzustellen, haben wir einen 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis bemüht.