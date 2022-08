1.HJ 2022: Niedrigere Erträge aufgrund schwierigem Marktumfeld; Ergebnis durch Einmalaufwendungen belastet; Kursziel auf 16,30 EUR (bisher: 17,20 EUR) reduziert; Rating HALTEN bestätigt



Mit Vorlage der Halbjahreszahlen 2022 wird auf dem ersten Blick deutlich, dass die UmweltBank AG auch angesichts der aktuell herausfordernden Konjunktursituation in der Lage war, das Geschäftsvolumen auszuweiten. Gegenüber dem Geschäftsjahresende 2021 legte das Geschäftsvolumen um 285 Mio. EUR bzw. um 4,4 % zu. Hierzu hat ein Neukundengeschäft von 325 Mio. EUR beigetragen, welches auf weiterhin hohem Niveau liegt und im Rahmen der Unternehmenserwartungen ausgefallen ist.



Trotz dieser im Rahmen der Erwartungen liegenden Entwicklung weist die UmweltBank AG einen deutlichen Rückgang des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses um -13,1 % auf 29,69 Mio. EUR (VJ: 34,16 Mio. EUR) aus. Hier dürfte sich insbesondere das Zinsergebnis aufgrund des Auslaufs von Corona-Sonderkonditionen bei der Mittelherkunft (GLGR-Mittel) und damit aufgrund einer Steigerung des Zinsaufwands rückläufig entwickelt haben. Dies war zwar so im Vorfeld erwartet worden, die Höhe des Rückgangs ist jedoch stärker als von uns angenommen ausgefallen.



Flankierend zu den insgesamt unter den Erwartungen liegenden Gesamterträgen kletterten die Gesamtkosten um 4,29 Mio. EUR bzw. um 26,4 % auf 20,56 Mio. EUR (VJ: 16,27 Mio. EUR). Zum Teil ist diese Entwicklung auf den Ausbau der Belegschaft zurückzuführen. Zum Stichtag 30.06.2022 lag der Mitarbeiterbestand bei 314, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 278 Mitarbeitern. Darüber hinaus wird derzeit ein neues Kernbanksystem eingeführt, welches im laufenden Geschäftsjahr außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR nach sich ziehen dürfte. Zusätzlich zu diesen erwarteten Kostensteigerungen musste das Kreditinstitut die Bankenabgabe zur Einlagensicherung auf 2,57 Mio. EUR (VJ: 1,54 Mio. EUR) steigern.



