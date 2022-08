JPMORGAN stuft CRH auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analystin Elodie Rall setzte die Aktie des Baustoffherstellers vor dessen in dieser Woche anstehenden Geschäftszahlen auf die "Positive Catalyst Watch"-Liste. Bisher seien die Quartalszahlen aus dem Sektor durchwachsen ausgefallen, wenngleich sie insgesamt die Erwartungen an das Gesamtjahr stützten, schrieb Rall in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CRH Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,53 % auf 38,76EUR erreicht.