VANADIUM RESOURCES LTD (ASX:VR8) ("VR8" oder "DAS UNTERNEHMEN"), entwickelt sein Tier 1 Steelpoortdrift Vanadium Projekt in Limpopo, Südafrika. VR8 führt derzeit eine definitive Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) durch, um eine operative Mine aufzubauen und einen Konzentrator sowie eine Salzröstanlage zu errichten, welche potenziell in der Lage ist, anfänglich 12.500 Tonnen V2O5-Flocken bei geschätzten Investitionskosten von 200 Mio. US$ [i] zu verarbeiten. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es die führende globale Corporate Finance Group, HCF International Advisors Ltd (HCF) beauftragen konnte, als Berater für die Projektfinanzierung für die Erschließung des Steelpoortdrift Vanadium-Projekts tätig zu werden.

HIGHLIGHTS

- VR8 ernennt die weltweit führende Corporate-Finance-Gruppe HCF International Advisers

- HCF verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung zu strukturierten Finanzierungen und der Beschaffung von Kapital für den globalen Bergbausektor. HCF International Advisers konnte seit 2003 über USD 12 Milliarden für Projektfinanzierungen einwerben.

- HCF unterstützt bei der Bewertung von Schulden und der Beschaffung von Fremdkapital für den Bau der Vanadium-Mine Steelpoortdrift.

- HCF hat zugestimmt, einen Teil seiner Honorare auf Wunsch von VR8 in Form von Aktien zu erhalten.

- DFS nähert sich der Fertigstellung und bleibt im Zeit- und Budgetrahmen zur Veröffentlichung der Ergebnisse des DFS im September 2022

- Der bevorstehende Abschluss der DFS und die Ernennung von HCF dürften das Unternehmen auf dem Weg zu einer endgültigen Investitionsentscheidung deutlich voranbringen

Hierzu Jurie Wessels, Vorstandsvorsitzender von VR8: "VR8 macht große Fortschritte auf dem Weg zur Produktion des Steelpoortdrift Vanadium Projekt. Seit der Bekanntgabe der PFS im Jahr 2021 konnten wir die Raubex Group Ltd, eine führende südafrikanische Gruppe für Infrastrukturentwicklung und Bergbau als Aktionär gewinnen, indem wir eine Finanzierung mit einem Aufschlag aufnahmen. Wir haben unsere Beteiligung an Steelpoortdrift Steelpoortdrift auf 74 % erhöht, Testergebnisse veröffentlicht, die unsere Erwartungen an positive technische Ergebnisse für die DFS erhöhten, haben eine erstklassige Gruppe von Beratern eingestellt, um die DFS im Rahmen des Budgets abzuschließen und ein Grundstück erworben, auf dem sich die geplante Salzröstanlage befinden wird. Da die Machbarkeitsstudie Ende September kurz vor dem Abschluss steht, ist es an der Zeit, unser Geschäft zu beschleunigen, indem wir die ersten Arbeiten zur Projektfinanzierung in Angriff nehmen. Angesichts der umfangreichen Erfahrung von HCF mit Afrika, Bergbau und insbesondere mit Projekten im Bereich kritischer Mineralien freuen wir uns sehr, HCF als Finanzberater zu ernennen. Ihr Ruf und ihre Verbindungen zu globalen Finanziers sind unübertroffen, und ihre Beratung wird VR8 in die Lage versetzen, Finanzierungslösungen zu arrangieren, die eine Verwässerung des Eigenkapitals auf ein Minimum beschränken. Ein Ziel, das ich als einer der Hauptaktionäre des Unternehmens teile."