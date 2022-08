Die Aktienmärkte mit einem Stimmungs-Wechsel - auch weil die Energiekrise immer weiter eskaliert mit noch weiter steigenden Preisen und damit einhergehend dauerhaft höherer Inflation. Das zerstört mehr und mehr das Peak-Inflation-Narrativ, auf dem die impulsive Rally der Aktienmärkte seit Ende Juni basierte. Die Stimmung scheint also zu kippen - das gilt auch für die Stimmung der deutschen Bevölkerung in der Energiekrise: die Lage für Firmen und Konsumenten wird immer dramatischer, die Umfragewerte für die deutsche Bundesregierung sackt immer weiter in den Keller. Kein Wunder: zentrale Faktoren der Energiekrise sind in Deutschland hausgemacht und treffen vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten. Unterdessen empfiehlt ein Politiker der Grünen den Waschlappen, satt zu duschen: das ist schon eine Art Abgesang auf Deutschland..

