Wirtschaft DIW beklagt fehlende Strategie in Energiekrise

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, wirft der Bundesregierung in der aktuellen Energiekrise vor, planlos zu sein. "Der Eindruck entsteht, dass die Bundesregierung keine Strategie hat", sagte er am Montag im Deutschlandfunk.



Die geplante Gasumlage kombiniert mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas bedeute "zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück". Das Problem der Regierung sei dabei, dass sie nicht nur "keine klare Strategie" habe, sondern dass eine "wirkliche Entlastung" für Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen fehle. "Man fragt sich, was will die Bundesregierung tun?", so Fratzscher.