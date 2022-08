Vor einem Monat geriet die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604) wegen hoher Kostensteigerungen, Lieferkettenproblemen und Personalmangels und der Prognosesenkung der Dialyse-Tochter FMC stark unter Druck. Nachdem die Fresenius-Aktie am 3.8.22 bei 23,40 Euro auf ein neues Jahrestief zurückgefallen war, konnte sie sich in weiterer Folge wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 25,98 Euro erholen.

Der Wechsel an der Spitze des Konzerns beflügelte den Aktienkurs im frühen Handel des 22.8.22 zeitweise um bis zu 6 Prozent und Experten bekräftigten mit Kurszielen von bis zu 54,95 Euro (Berenberg Bank) ihre Kauf- oder Halteempfehlung für die Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von Ende Juni 2022 bei 28,50 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.