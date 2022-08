Herr Schmidt, wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung im ersten Halbjahr? Johannes Schmidt: Auch Indus kann sich natürlich nicht freimachen vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Wir fahren aber robust durch eine sehr raue See und können daher feststellen, dass das „System Indus“ gut funktioniert, da sich unsere Unternehmen schnell an die neuen Gegebenheiten anpassen können.

Time is Money // Schnell ein paar Fragen an Johannes Schmidt , Vorstandschef der Indus Holding (620010), zur Entwicklung im ersten Halbjahr. Bei einem Umsatzwachstum von 11,1 Prozent auf 944,9 Millionen Euro war das operative Ergebnis (Ebit) mit 9,2 Prozent auf 51,1 Millionen Euro leicht rückläufig. Die Entwicklung machte dabei eine Anpassung der Jahresprognose notwendig.

Problematisch sind vor allem die steigenden Material- und Energiepreise, aber auch die galoppierenden Kosten für Fracht und Logistik belasten. Wo brennt es und wie können Sie Preise an Kunden weitergeben?

Die Materialpreissteigerungen sind im gesamten Portfolio spürbar. Wir können aktuell feststellen, dass es immerhin auf der Seite der Rohstoffpreise eine gewisse Beruhigung gibt. Demgegenüber drohen bei den Energiekosten noch weitere Belastungen, die wir aber fest im Blick haben. Die Überwälzung der Kostensteigerungen auf unsere Endkunden ist bei aktuell 48 Portfolio-Unternehmen sehr unterschiedlich. Sie gelingt beispielsweise im Bereich Bau/Infrastruktur gut, in der Fahrzeugtechnik ist das hingegen ein schwerer Kampf, der zudem oft auch noch mit größeren zeitlichen Verzögerungen verbunden ist.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gelingt es Indus, in vier von fünf Segmenten die Ziel-Ebit-Marge von mehr als zehn Prozent zu erreichen?

Genau. Die Überwälzung der Kostensteigerungen in die Verkaufspreise funktioniert in den Segmenten Bau/Infrastruktur sowie dem Maschinen- und Anlagenbau gut. Vor allem im zweitgenannten Bereich haben wir zudem eine erfreuliche Auftragslage. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass unsere Unternehmen weniger von China oder den USA abhängig sind als andere deutsche Maschinenbauer. Aber auch mit der Metalltechnik sind wir sehr zufrieden, wenngleich sich die Marge aufgrund von Sondereffekten auf diesem hohen Niveau für das Gesamtjahr nicht ganz fortschreiben lässt. Bei der Medizintechnik belasten die hohen Kostensteigerungen bei gleichzeitig festen Zuzahlungen der Krankenkassen aktuell die Margen. Zudem legen wir in diesem Segment gerade Standorte zusammen, was mit einmaligen Kosten verbunden ist.

Bleibt das Sorgenkind Fahrzeugtechnik, wo weitere Verkäufe logisch wären?

Die höheren Kosten schlagen leider voll durch, was die Ergebnisverschlechterung erklärt, zumal ja auch die laufenden Restrukturierungen noch belasten. Hier haben wir ...

Das komplette Interview lesen Sie auf Plusvisionen.de [HIER klicken].