COOL & SMART GmbH Premium-Klimatechnik im Full Service Paket (FOTO)

Ludwigshafen (ots) - Als Full-Service-Anbieter für Klimatechnik haben es sich

Sascha Schalk und seine COOL & SMART GmbH aus Ludwigshafen zur Aufgabe gemacht,

das Handwerk auf ein neues Level zu heben. Unterstützt von einem Team aus

handverlesenen Fachkräften begleitet Schalk seine Kunden in acht Schritten durch

den gesamten Beratungs- und Installationsprozess von Premium-Klimageräten.



Rekordtemperaturen sind in Deutschland längst keine Seltenheit mehr. An heißen

Sommertagen schnellt das Thermometer mitunter in Höhen, die man sonst nur aus

dem Mittelmeerraum gewohnt ist. Diese Hitze kann dem menschlichen Körper stark

zusetzen, weshalb vieles versucht wird, um das eigene Zuhause herunterzukühlen:

Feuchte Handtücher am offenen Fenster und tagsüber geschlossene Rollladen sieht

man im Sommer häufig. Sascha Schalk von der COOL & SMART GmbH sagt, Abkühlung

sei auch möglich, ohne Wohnkomfort einzubüßen.