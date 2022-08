UmweltBank: Geschäftsvolumen ausgeweitet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) das Geschäftsvolumen um 4,4 Prozent auf 285 Mio. Euro gesteigert, beim Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis aber einen Rückgang um 13,1 Prozent auf rund 29,7 Mio. Euro verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel und nennen ein neutrales Votum.

Nach Analystenaussage seien zudem die Gesamtkosten um 26,4 Prozent auf 20,56 Mio. Euro (HJ 2021: 16,27 Mio. Euro) geklettert. Demnach habe das Kreditinstitut die Zahl der Mitarbeiter und die Bankenabgabe zur Einlagensicherung erhöht. Die Summe der dargestellten Effekte sei für das deutlich reduzierte Vorsteuerergebnis von 14,01 Mio. Euro (HJ 2021: 21,66 Mio. Euro) verantwortlich. Das Periodenergebnis nach Steuern habe mit 9,07 Mio. Euro (HJ 2021: 14,40 Mio. Euro) ebenfalls deutlich unter Vorjahresniveau gelegen. Angesichts der unter den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung sei vom UmweltBank-Management bereits vor Veröffentlichung der Halbjahreszahlen eine Prognoseanpassung vorgenommen worden. Demnach werde für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von etwa 34 Mio. Euro (zuvor: 38,10 Mio. Euro) erwartet. In der Folge reduziere auch GBC die Prognose und erwarte nun ein Vorsteuerergebnis von 34,01 Mio. Euro (zuvor: 38,10 Mio. Euro). In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 16,30 Euro (zuvor: 17,20 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Halten“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.08.2022, 10:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.08.2022 um 10:50 Uhr fertiggestellt und am 22.08.2022 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/25097.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die UmweltBank Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,66 % auf 15,20EUR erreicht.