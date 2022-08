Attraktiver Arbeitgeber - Wie sich Steuerkanzleien aufstellen sollten, bevor sie auf Bewerbersuche gehen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Fachkräftemangel macht sich längst auch in Steuerkanzleien

bemerkbar. So müssen Kanzleien teilweise Klienten ablehnen, da sie die

Arbeitslast nicht mehr stemmen können. Um neue Mitarbeiter einstellen zu können,

müssen sie allerdings zunächst damit beginnen, ihre Außenwahrnehmung zu

überdenken.



"Steuerkanzleien sehen alle nahezu gleich aus, arbeiten mit denselben

Programmen, den gleichen Klienten und Gesetzen. Da muss man schon einen anderen,

deutlichen Unterschied finden und kommunizieren, um Bewerber anzuziehen", sagt

Unternehmensberater Dennis Dominguez. In folgendem Artikel verrät er, wie sich

Steuerkanzleien aufstellen sollten, bevor sie auf Bewerbersuche gehen. Um die

Attraktivität einer Kanzlei für Bewerber zu erhöhen, werden fünf Punkte im Fokus

stehen:





Punkt 1: Die Kanzlei muss sich in die Lage des Bewerbers versetzenEin interessierter Bewerber wird an einem unbestimmten Berührungspunkt denersten Kontakt zur Kanzlei aufbauen. Dies kann beispielsweise über einegeschaltete Werbung oder dem Unternehmensprofil auf den sozialen Netzwerkengeschehen. Das kann zur Folge haben, dass sich der Interessent sofort bewirbt -wahrscheinlicher ist es jedoch, dass weitere Informationen eingeholt werden.Daher ist es wichtig, dass Kanzleien eine Omnipräsenz aufbauen.Am effektivsten gelingt dies über eine eigene Homepage. Hier reicht esallerdings nicht aus, die Webseite wie eine Visitenkarte mit dem Namen und denLeistungen der Kanzlei aufzubauen. Sie muss auch potenzielle Mitarbeiteransprechen. Deshalb ist es wichtig, sich in die Lage des Bewerbers zu versetzen.Entscheidend ist, dass sein Interesse, in der Kanzlei zu arbeiten, weitersteigt. Hierbei gilt:Punkt 2: Die Alleinstellungsmerkmale hervorhebenUm die eigenen Alleinstellungsmerkmale zu finden, muss man sich zunächst überdie Unterschiede zu anderen Kanzleien bewusst zu werden. Dabei ist etwasKreativität gefragt, denn mit dem klassischen Obstkorb und flachen Hierarchienwirbt auch die Konkurrenz. Daher müssen Kanzleien herausfinden, welcheHauptpunkte wirklich für sie sprechen: Was bieten andere nicht an und was machtdas eigene Büro einmalig? Besonders wichtig ist auch, welche Eigenschaften fürqualifizierte Bewerber besonders attraktiv sind?Punkt 3: Modern aufstellenDie eben erwähnten Standard-Benefits wie ein Obstkorb werden keine qualifizierteFachkraft zur Bewerbung animieren. Es geht ihnen außerdem nicht nur um das Geld- vielmehr wollen sie auch Spaß bei der Arbeit haben. Talente wünschen sichWeiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten und wollen einen Sinn in ihrerAufgabe sehen. Besonders wichtig ist vielen von ihnen außerdem, in einem