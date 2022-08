Bielefeld (ots) - Die Aramaz Digital GmbH, ein Unternehmen für Personalgewinnung

und Employer Branding im Bäckerhandwerk mit Sitz in Bielefeld, sucht neue

Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Fotografen, Videografen, Social Media

Manager, Online Marketing Manager, Kundenberater und Vertriebsmitarbeiter für

Vollzeitstellen in der neuen Bielefelder Zentrale (Stadtheider Straße 12, 33609

Bielefeld).



Geschäftsführer Eyüp Aramaz: "Die Nachfrage nach unserer Dienstleistung steigt

beständig. Wir reagieren darauf mit einer Ausweitung unseres Teams.

Quereinsteiger sind bei uns gern gesehen. Wer gemeinsam mit uns durchstarten

möchte, darf mit einem optimalen Einarbeitungsprozess rechnen."





Die Aramaz Digital GmbH ist auf die Gewinnung von Fachkräften für Bäckereien undKonditoreien spezialisiert. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, denFachkräftemangel in der Branche mit modernen Recruiting-Strategien zu bekämpfen.Aktuell werden mehr als 200 Bäckereiunternehmen im gesamten deutschsprachigenRaum betreut.Dabei verfolgt die Aramaz Digital GmbH einen ganzheitlichen Ansatz ausstrategischer Beratung und operativer Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen dieMitarbeitergewinnung über die sozialen Netzwerke und der Aufbau einerArbeitgebermarke. Die Aramaz Digital GmbH ist die marktführende Digital-Agenturfür Bäckereien und Konditoreien. Da das Unternehmen beständig wächst, wird dasTeam um zahlreiche Mitarbeiter erweitert. Die neuen Kolleginnen und Kollegenerwarten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen sie sich kreativbetätigen können.Eyüp Aramaz ist seit 2016 in der Lebensmittelbranche tätig. Aufgrund seinervielfältigen Kontakte zu Bäckereien und Konditoreien bekam er einen tiefenEinblick in die Arbeitsbedingungen und die Probleme der Branche. DerFachkräftemangel erwies sich als ein entscheidendes Hemmnis für die Entwicklungder Bäckereiunternehmen. Der Experte beschloss deshalb im Jahr 2019, die AramazDigital GmbH zu gründen, um die Mitarbeitergewinnung auf eine professionelleGrundlage zu stellen.Die Mitarbeiter der Aramaz Digital GmbH profitieren von zahlreichen attraktivenBenefits. Das Büro liegt zentral in der Bielefelder City und ist mitParkplätzen, hochwertigem Büromobiliar und erstklassiger Hardware (AppleMacBook, iPhone, AirPods, DELL-Monitor) ausgestattet. Eine strukturierteEinarbeitung und Begleitung ist so selbstverständlich wie Fortbildungen überSeminare, Webinare und Workshops. Ein Gesundheits-Benefit-System rundet dasAngebot für die Arbeitnehmer ab."Wir haben eine großartige Stimmung im Team. Alle arbeiten gemeinsam daran, dieAramaz Digital voranzubringen. Wer sich beruflich neu orientieren möchte, istbei uns herzlich willkommen. Unsere offene Feedback-Kultur macht den Neustartfür unsere Mitarbeiter leicht. Natürlich gibt es jederzeit leckeren Kuchen vomBäcker", sagt Geschäftsführer Eyüp Aramaz.Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.aramaz-digital.de/Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: mailto:presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162948/5301952OTS: Aramaz Digital GmbH