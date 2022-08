Deutscher Robotik Spiegel 2022 Roboter zur Fachkräftesicherung noch umstritten (FOTO)

Dresden (ots) -



- Roboter helfen gegen den Fachkräftemangel - das meint jeder dritte Deutsche.

Unter Anwendern ist Zustimmung doppelt so hoch.

- Für erfahrene Nutzer überwiegen die Vorteile für Robotik in Arbeitswelt.

- Zwei von drei Befragten bewerten Robotik als wichtige Zukunftsbranche.



Den Robotern gehört die Zukunft! Das zeigen die aktuellen Ergebnisse des

Deutschen Robotik Spiegels 2022, der vom Deutschen Robotik Verband e.V. in

Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Dresden und der

Dresden Marketing Gesellschaft ins Leben gerufen wurde. Die Umfrage macht aber

auch klar: Es bedarf weiterer Aufklärung, um Vorurteile in der Arbeitswelt zu

überwinden und Wissenslücken zu schließen.