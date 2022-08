Das Stuttgarter IT-Beratungshaus mit 29 Standorten in neun Ländern hat sich seit unserer letzten Empfehlung gut entwickelt (2. September 2020). Damals litt Cenit unter dem Lockdown. Die Schwaben arbeiten nämlich intensiv mit BMW, Daimler, EADS Airbus, Metro, VW zusammen, die besonders hart von der Pandemie getroffen wurden. Nun geht es wieder aufwärts. Der Kurs befindet sich auf einem 3-Jahres-Hoch bei 16,95 Euro. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 6% auf 74 Millionen Euro zu. Der Großteil entfällt dabei auf den Verkauf von Fremd-Software und davon ist der Löwenanteil wiederkehrend, was für Stabilität sorgt. Der Anteil der margenstarken Eigen-Software nimmt zu und ist mit 8 Millionen Euro ganz ordentlich. Eine wichtige Stütze sind die boomenden Beratungen und Dienstleistungen, die 22 Millionen Euro zum Halbjahr beisteuerten. Hier werden in der Regel Stundensätze abgerechnet, was mit wenig Risiko verbunden ist. Das Ergebnis per Ende Juni legte um 29% auf 552.000 Euro zu. Am 30. Mai erwarb der Vorstand 75% an der ISR Information Products AG mit Sitz in Braunschweig, die Software und IT-Lösungen in den Bereichen Analytics, Prozeß-Digitalisierung und Application Management anbietet. ISR hat sechs Standorte in Deutschland, beschäftigt 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen setzte 22,8 Millionen Euro um und verdiente 3,2 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern. Die Ebit-Marge ist für die Branche saftig. Cenit legte für den Kauf 28 Millionen Euro auf den Tresen, diesen finanzierte Unternehmenslenker Peter Schneck teilweise mit Cash und mit einem Darlehen von 23 Millionen Euro. Dadurch hat sich die Eigenkapitalquote auf dürftige 32% verringert, was ein Schönheitsfehler ist. Uns gefällt dagegen der hohe positive cash flow im Kerngeschäft. Alles in allem sind wir zuversichtlich. Das vierte Quartal ist tendenziell das Beste, das erste Vierteljahr ist saisonal das Schwächste. Also setzen wir auf ein starkes Schlußquartal. CEO Schneck peilt für das laufende Jahr einen Umsatz von 170 Millionen Euro und ein Ebit von 9 Millionen Euro an, die Prognose hatte er im Zuge der bevorstehenden Übernahme von ISR bereits im April angehoben. Die Dividende ist mit 3,2% prächtig, das KGV mit 22 fair. Schließlich begleitet Cenit seit mehr als 30 Jahren Kunden in die Digitalisierung.

Großaktionär ist die Münchener IT-Beteiligungsgesellschaft Primepulse mit 25%. Fazit: Kursziel 21 Euro.