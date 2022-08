Wir sind Discounter! brillen.de positioniert sich neu (FOTO)

Königs Wusterhausen (ots) - Nicht zuletzt die Inflation mit extremen

Preissteigerungen in allen Lebensbereichen gab den Ausschlag, das eigene Profil

radikal zu schärfen: "Wir positionieren uns bewusst als Discounter. Aldi und

Lidl haben bereits vorgemacht, dass gute Qualität und günstige Preise kein

Widerspruch sein müssen. Aus unserer Sicht gilt das genauso für die Augenoptik",

sagt http://brillen.de/ Chef Matthias Kamppeter.



Für das Unternehmen mit Sitz in Brandenburg ist der Schritt, kommunikativ als

Discounter aufzutreten nur konsequent, da viele interne Prozesse ohnehin denen

eines Discounters gleichen. So bilden die Basis des Geschäfts bei

http://brillen.de/ Eigenmarken für Gläser und Fassungen, Markenprodukte dienen

seit neuestem der Ergänzung des Sortiments, um zusätzlich markenaffine aber

dennoch preisbewusste Kunden zu erreichen.