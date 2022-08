Annecy, France (ots/PRNewswire) - 11. AUGUST 2022, Start: 11h00, 31 KM, 2200 m

D+



SIDERS, SCHWEIZ



Es ist eine kleine Revolution in der Welt des Trail Running! Während die

europäischen und amerikanischen Läufer seit Jahren die Läufe der Golden Trail

World Series zu dominieren schienen, haben dieses Wochenende auf der 4. Etappe

des Sierre-Zinal in der Schweiz die afrikanischen Läufer die Kontrolle

übernommen .



Die Afrikaner waren zu stark!





Während sie bei den Straßenläufen seit Jahrzehnten das Maß aller Dinge sind,konnten sich die afrikanischen Läufer beim Trail Running nie wirklichdurchsetzen; die technischen und muskulären Anforderungen dieser Disziplinentsprachen offenbar nicht so ganz ihrem Laufstil. Doch auf der 4. Etappe derGolden Trail World Series in der Schweiz sind die Afrikaner in Erscheinunggetreten! Sie haben nicht nur den Sieg (bei den Herren wie bei den Damen) vorden besten europäischen Läufern der Welt errungen, sondern mit fünf Läufern inden Top 10 der Herren und vier Läuferinnen in den Top 10 der Damen vor allemauch zahlreiche Platzierungen geholt. Ein beispielloses Ergebnis bei einemWeltcup-Lauf!Armbänder für einen SiegDieses Ergebnis ist sehr ermutigend und steht im Einklang mit dem Ziel derGolden Trail World Series: bei jeder Etappe die besten Athleten der Weltgegeneinander antreten zu lassen . Nicht immer einfach jedoch für dieafrikanischen Läufer, die Mühe haben, rechtzeitig ein Visum zu bekommen, um anden Veranstaltungen teilnehmen zu können, und manchmal erfinderisch sein müssen,um ihre Reisen zu finanzieren. Wie Esther Chesang (Team Sky Runners, Kenia), dieArmbänder verkaufen musste, um 1400 Euro für ihre Anreise in die Schweizzusammen zu bekommen. Dieser Sieg bei der Golden Trail Word Series sollte es ihrnun leichter machen, an weiteren europäischen Läufen teilzunehmen. Umso mehr alsdie afrikanischen Läufer unbedingt auf den europäischen Strecken brillierenmöchten . Wie Mark Kangogo (Team Daudin / On Running, Kenia), Sieger bei denHerren, der angibt, sechs Monate lang speziell für diesen Lauf der GTWStrainiert zu haben.Auf in Richtung USA!Nach dieser unglaublichen 4. Etappe in der Schweiz dürfen die Läufer erst einmaleinen Monat lang eine Pause einlegen, bevor in den USA zwei legendäre Läufewarten. Der erste wird am 17. September stattfinden: der Pikes Peak Ascent inManitou Springs in Colorado !ErgebnisseHerren1 - MARK KANGOGO (KEN - DAUDIN / ON RUNNING): 02:27:31 2 - ANDREU BLANES (ESP -HOKA ONE ONE / CARNICAS SERRANO): 02:29:193 - PATRICK KIPNGENO (KEN - RUN2GETHER): 02:29:354 - PETRO MAMU (ERI - SCARPA): 02:30:185 - KILIAN JORNET (ESP - NNORMAL): 02:30:19Damen1 - ESTHER CHESANG (KEN - SKY RUNNERS KENIA): 02:52:01 2 - MAUDE MATHYS (SCHWEIZ- SALOMON): 02:52:323 - PHILIARIES KISANG (KEN - DAUDIN / ON RUNNING): 02:58:004 - TERESIAH OMOSA (KEN - RUN2GETHER): 03:01:135 - SARAH MCCORMACK (IRL - INOV-8): 03:04:12Hier finden Sie alle Klassifizierungen des Sierre-Zinal 2022:https://www.datasport.com/live/ranking/?racenr=24138Hier finden Sie die Gesamtwertung der Golden Trail World Series 2022:https://goldentrailseries.com/series/gtws.htmFotos und Presseunterlagen (https://goldentrailseries.com/media.htm)Password: GTWSpress2022 Bitte halten Sie sich an das Copyright@GoldenTrailSeries | @"Name des Laufs" | @"Name des Fotografen"Golden Trail TV: http://www.goldentrailseries.com/gttv/Site Internet: https://www.goldentrailseries.com/Facebook: Golden Trail Series: (https://www.facebook.com/goldentrailseries/)Golden Trail Series: (https://www.instagram.com/goldentrailseries/) Golden TrailSeries (https://www.youtube.com/channel/UC8szqVDJF60HueoqJrD50qw)E-Mail : mailto:contact@goldentrailseries.comMedienkontakt: mailto: press@goldentrailseries.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1881499/Golden_Trail_Series.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1819208/Golden_Trail_World_Series_Logo.jpgPressekontakt:Mickaël Mussard,+ 33 6 19 19 70 01,press@goldentrailseries.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163170/5302033OTS: Golden Trail Series