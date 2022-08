Innungskrankenkassen entlasten mit Konzept für nachhaltige GKV-Finanzierung Beitragszahlerinnen und Beitragszahler

Berlin (ots) - Nachjustierung und Dynamisierung des Bundeszuschusses und

Erweiterung um die Partizipation an Genuss- und Umweltsteuern / Abkehr vom

alleinigen Lohnkostenmodell: Beteiligung der Digital-/ Plattformökonomie an den

Kosten der Sozialversicherung



Um eine nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit

einer fairen Lastenverteilung sicherzustellen und damit eine außerordentliche

Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu verhindern, sehen die

Innungskrankenkassen die Verbreiterung der Einnahmenbasis der GKV als

entscheidenden Faktor an. Ihr Konzept zur nachhaltigen Finanzierung der GKV

wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz des IKK e.V. in Berlin vorgestellt.

Die Innungskrankenkassen schlagen drei Bausteine vor: Die Nachjustierung und

Dynamisierung des Bundeszuschusses für versicherungsfremde Leistungen, die

Ausweitung der Steuerfinanzierung auf Basis der gesundheits- bzw.

umweltbezogenen Lenkungssteuern sowie die Abkehr vom alleinigen Lohnkostenmodell

durch Beteiligung der Digital-/ Plattformökonomie an den Kosten der

Sozialversicherung.