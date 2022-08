Grüner Wasserstoff ist der Hoffnungsträger schlechthin: Künftig soll der umweltfreundliche Brennstoff in immer mehr Ländern Aufgaben von fossilen Energieträgern übernehmen. So hat Kanada gerade erst angekündigt, dass die nationale Wirtschaft zukünftig verstärkt auf Erneuerbare Energieträger setze und dabei auch grünen Wasserstoff stark in den Fokus nimmt.

Kein Wunder also, dass Groß- wie auch Kleinanleger verstärkt in Wasserstoffaktien investieren wollen – wohl in der Hoffnung auf großzügige Gewinnbeteiligungen. Das gibt Entwicklern und Produzenten von grünem Wasserstoff Aufwind – so auch Plug Power. Anfang August veröffentlichte das Unternehmen seine aktuellen Geschäftszahlen: 151,3 Millionen Dollar konnte es im zweiten Quartal 2022 umsetzen. Prognosen von Finanzanalysten, die mit einem Umsatz in Höhe von 155,5 Millionen Dollar gerechnet hatten, verfehlte Plug Power damit jedoch knapp.