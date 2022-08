Eine Woche nach Bekanntgabe eines Umsatzwachstums von 44 % im Quartalsvergleich, was vor allem auf ein Umsatzplus von 84 % auf Amazon.com zurückzuführen ist, startet Else Nutrition mit dem Verkauf auf Amazon.ca

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 22. August 2022 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Produkte ab sofort auch in Kanada über Amazon.ca vertreibt.

Else startete im September 2020 in den Vereinigten Staaten mit dem Verkauf auf Amazon.com und konnte sein Jahresgeschäft in weniger als zwei Jahren auf 4 Millionen CAD steigern. In diesem kurzen Zeitraum erweiterte Else sein Angebot von einer einzigen Artikelgruppe auf drei Produktlinien mit über 15 Artikeln. Im Finanzergebnis für das 2. Quartal 2022 konnte Else mit ganz hervorragenden Ergebnissen auf der Amazon-Plattform aufwarten – der Umsatz stieg um 84 % im Quartalsvergleich und die Anzahl der Stammabonnenten auf der Plattform verdoppelte sich von 1.000 auf knapp 2.000.

Die Markteinführung der Produkte von Else auf Amazon.ca umfasst ein komplettes Sortiment an auf Kanada abgestimmten Produkten mit den hier üblichen zweisprachigen Verpackungen. Dazu zählen eine Kleinkindnahrung, Kindershakes in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade sowie demnächst auch ‚Supper Cereals‘ für Babys ab 6 Monaten in mehreren Geschmacksrichtungen.

Frau Hamutal Yitzhak, Gründungsmitglied und CEO von Else Nutrition, erklärt: „Wir freuen uns außerordentlich über unseren Einstieg in den kanadischen Markt und denken, dass Amazon.ca eine wesentliche Komponente in unserer Wachstumsstrategie in Kanada abdecken wird, wie es auch in den Vereinigten Staaten der Fall war. Die kanadischen Konsumenten sind von unserer Marke dauerhaft begeistert, und wir sind stolz darauf, ihnen über die führende Online-Handelsplattform in Kanada pflanzliche Vollwertnahrung für ihre Kleinkinder und Kinder anbieten zu können.

Frau Yitzhak weiter: „In den Vereinigten Staaten waren Amazon.com und unser eigener Online-Shop die Treiber für unser Umsatzwachstum; danach folgte ein starkes Wachstum im Einzelhandel. In Kanada gehen wir davon aus, dass der Online-Verkauf und der Verkauf über den stationären Einzelhandel im Sinne eines echten Omnichannel-Konzepts gemeinsam wachsen, und das in einem rasanten Tempo.“