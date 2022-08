Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Der Immobilienmarkt ist auch in Brandenburg von einemRekord-Anstieg bei den Preisen für Wohnimmobilien geprägt. Das ist das Ergebnisder Studie "Markt für Wohnimmobilien 2022" der Landesbausparkassen. Für dasBundesland Brandenburg wurden 50 Städte erfasst. Die höchsten Preise fürgebrauchte Eigenheime werden in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) verlangt. Derhier am häufigsten genannte Wert für ein freistehendes Ein- oderZweifamilienhaus beträgt 920.000 Euro. Teuer wird es für Hauskäufer auch inGlienicke-Nordbahn (Oberhavel) und in der Landeshauptstadt Potsdam. In Potsdamliegen die Standardpreise bei 800.000 Euro, in Glienicke-Nordbahn bei 710.000Euro."Unser aktueller Kaufpreisspiegel zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend bei denPreisen in den meisten brandenburgischen Städten. So sind beispielsweise dieAngebotspreise in den letzten fünf Jahren in Kleinmachnow von 485.000 auf920.000 Euro, in Potsdam von damals 415.000 Euro auf die jetzt ermittelten800.000 Euro gestiegen", erklärt Jens Riemer, Mitglied des Vorstandes der LBSOst. Wegen der zuletzt günstigen Zinsen sei die Nachfrage nach Eigenheimenbesonders hoch und weit größer als das Angebot in den einzelnen Städten. Daswirke sich auch auf die Preise in den "Speckgürteln" der Städte aus, beschreibtder LBS-Chef. So ist der Landkreis Havelland wegen seiner Nähe zu Potsdam undBerlin eine der teuersten Regionen in Brandenburg. Für ein gebrauchtes Ein- oderZweifamilienhaus muss ein Normalverdiener in Falkensee inzwischendurchschnittlich 620.000 (+ 295.000) bezahlen, in Brieselang sind es 490.000Euro (+ 235.000). In Stahnsdorf liegen die Durchschnittspreise bei 675.000 Euro,in Michendorf 650.000 Euro. In Teltow kosten gebrauchte Immobilien im Schnitt610.000 Euro. Hier hat sich der Preis seit 2017 fast verdoppelt.Auf den nachfolgenden Plätzen der brandenburgischen Preisskala stehen die OrteLudwigsfelde, Hohen Neuendorf und Rangsdorf mit durchschnittlichenEigenheimpreisen von jeweils 550.000 Euro, Werder/Havel und Oberkrämer 500.000Euro. In der Preisspanne bis 400.000 Euro sind Wildau mit 495.000 Euro, Erknermit 485.000 Euro, Neuenhagen und Hoppegarten mit 465.000 Euro, Nauen mit 450.000Euro, Wandlitz mit 435.000 Euro, Bernau und Velten mit jeweils 400.000 Eurovertreten. In Oranienburg ist ein gebrauchtes Einfamilienhaus für 375.000 Eurozu haben. In der Preisspanne 350.000 bis 200.000 Euro kosten Immobilien inRathenow inzwischen350.000 Euro, Strausberg 330.000 Euro, Fürstenwalde 325.000 Euro, Eberswalde260.000 Euro, Frankfurt (Oder) 230.000 Euro und in Schwedt 220.000 Euro. Diegünstigsten gebrauchten Eigenheime unterhalb der 200.000-Euro-Grenze finden sich