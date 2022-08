UBS stuft TUI Pence auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui auf "Sell" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Die Absatzvolumina dürften in der Saison 2023 zwar nicht einbrechen, das Hauptproblem für die Touristikbranche werde aber die Preisgestaltung sein, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht zunehmende Risiken durch Überkapazitäten und ein negatives Preis/Mix-Verhältnis./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 00:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 00:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -3,40 % auf 1,561EUR erreicht.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: TUI Pence

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m