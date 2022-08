Keine Überraschung dürfte der Kursanstieg von Global Blood Therapeutics sein. Die Aktie verdoppelte sich, nachdem Pfizer Anfang August eine Übernahme des Unternehmens für 5,4 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Noch besser schnitt die Aktie von Chemocentryx während des vergangenen Monats ab. Sie stieg um circa 120 Prozent, nachdem Amgen zugestimmt hatte, das Unternehmen für 3,7 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Ein möglicher Übernahmekandidat sei auch Apellis Pharmaceuticals. Barron’s bezieht sich hierbei auf eine Aussage des Citi-Analysten Yigal Nochomovitz.

Ein weiterer Branchengewinner ist Repligen. Dieses Unternehmen stellt Werkzeuge für die Produktion von Pharmazeutika her. Am Markt findet der Bioprozessmarkt viel Beachtung. Die Aktie stieg um knapp 20 Prozent in vier Wochen. Positiv in diesem Zeitraum entwickelte sich auch die Aktie von Danaher. Der Hersteller elektronischer Testsysteme war bei Anlegern zunehmend gefragter.

Zu den stark gestiegenen Werten gehören ebenso Beam Therapeutics und Karuna. Die Aktien stiegen jeweils in einem Monat um über 100 Prozent. Ein positives Studienergebnis zur Behandlung von Schizophrenie mit KarXT pushte den Kurs von Karuna. Bleibt noch PTC Therapeutics: Eine EU-Zulassung für die Gentherapie Upstaza Ende Juli war ausschlaggebend für einen 20-prozentigen Höhenflug an der Börse.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

