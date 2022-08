Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Der Immobilienmarkt ist auch in Sachsen-Anhalt von einemRekord-Anstieg bei den Preisen für Wohnimmobilien geprägt. Das ist das Ergebnisder Studie "Markt für Wohnimmobilien 2022" der Landesbausparkassen. FürSachsen-Anhalt wurden 36 Städte erfasst. Die höchsten Preise für gebrauchteEigenheime werden in der Landeshauptstadt Magdeburg verlangt. Der hier amhäufigsten genannte Wert für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhausbeträgt 350.000 Euro. Teuer wird es für Hauskäufer auch in Wernigerode undSalzwedel. In Wernigerode liegen die Standardpreise ebenfalls bei 350.000 Euro,in Salzwedel bei 320.000 Euro."Unser aktueller Kaufpreisspiegel bestätigt den Aufwärtstrend bei den Preisen inden meisten größeren Städten. So sind beispielsweise in der LandeshauptstadtMagdeburg die Angebotspreise in den letzten fünf Jahren um 170.000 Euro auf diejetzt ermittelten 350.000 Euro gestiegen. In Wernigerode stiegen die Preise um175.000 Euro, in Salzwedel werden für gebrauchte Eigenheime 160.000 Euro mehrverlangt als noch vor fünf Jahren", erklärt Jens Riemer, Mitglied des Vorstandesder LBS Ost. In Halle werden 290.000 Euro (+ 130.000 Euro) verlangt. Wegen dergünstigen Zinsen sei die Nachfrage nach Eigenheimen besonders hoch und weitgrößer als das Angebot in den einzelnen Städten. Das wirke sich auch auf diePreise in den "Speckgürteln" der Städte aus, beschreibt Riemer.Spitzenreiter bei den gestiegenen Preisen sind auch Haldensleben, Merseburg,Teutschenthal und Quedlinburg. Hier sind Eigenheime für 250.000 Euro bei einerhäufigsten Steigerung um 80-90.000 Euro machbar. Ebenfalls mit dieser Steigerungkosten Immobilien in Naumburg, Schkopau, Stendal und Landsberg 240.000 Euro. DieStandardpreise in Gardelegen liegen bei 230.000 Euro (+ 80.000 Euro). InBlankenburg und Bitterfeld-Wolfen zahlen Käufer durchschnittlich 220.000 Euro.Auf den nachstehenden Plätzen der Preisskala befinden sich die Städte Köthen mit210.000 Euro (+ 60.000 Euro) und Weßenfels mit 200.000 Euro (+ 100.000 Euro). Ander 160-180.000-Euro-Grenze der Durchschnittspreise liegen Oschersleben.Wolmirstedt, Sangerhausen, Staßfurt, Burg und Schönebeck. Die günstigstenEigenheime findet man unter anderem für 150.000 Euro in Zeitz sowie in Zerbstfür 130.000 Euro.Wohnungsmarkt in unsicheren ZeitenNach Einschätzung der befragten Experten war zu Beginn des Jahres auch für 2022keine Entspannung in Sicht. Das Angebot ist niedriger als die weiter steigendeNachfrage in allen Segmenten, egal, ob Haus, Wohnung oder Bauland. Dietraditionell starke Nachfrage nach älteren Gebrauchtobjekten wird nach