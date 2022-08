Liberty Defense beginnt mit Betatest von HEXWAVE-System

Atlanta (Georgia) und Wilmington (Massachusetts, USA), 22. August 2022. Liberty Defense Holdings Ltd. („Liberty“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: SCAN, OTCQB: LDDFF, Frankfurt: LD2A), ein führender Technologieanbieter von Erkennungslösungen für versteckte Waffen und Bedrohungen, freut sich bekannt zu geben, dass es heute offiziell mit dem Betatest des HEXWAVE-Systems an seinem ersten Betastandort, einem der größten Hindu-Tempel in den USA, begonnen hat.

Das HEXWAVE-Durchleuchtungs-Sicherheitserkennungssystem nutzt Millimeterwellen, videogestützte 3-D-Bildgebung und künstliche Intelligenz, um Waffen und andere gefährliche Gegenstände zu erkennen und zu identifizieren, einschließlich sowohl metallischer als auch nicht metallischer Bedrohungen wie Ghost Guns (Geisterwaffen) aus dem 3-D-Drucker. Bei HEXWAVE ist es nicht erforderlich, dass Menschen Mäntel, Mobiltelefone, Schlüssel oder andere harmlose Gegenstände ablegen. Das System bietet dem Sicherheitspersonal eine automatische „Entweder/Oder“-Entscheidung und den Besuchern des Veranstaltungsortes ein reibungsloses Erlebnis.

„Besucher und Gläubige sollten sich keine Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen“, sagte Dixit Suthar, Administrator des Sicherheitssystems des Tempels. „Der Tempel wird jede Woche von Tausenden Menschen besucht. Das Ziel der verstärkten Sicherheitskontrollen besteht darin, den heutigen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Mit HEXWAVE wurden wir auf das Potenzial einer verbesserten Erkennung von metallischen und nicht metallischen Gegenständen aufmerksam, um neue Arten von Bedrohungen jenseits von Pistolen und Messern besser erkennen zu können. Nicht metallische Sprengstoffe sind ein Problem, egal ob sie flüssig, pulverförmig oder aus Kunststoff sind, da sie von anderen Durchleuchtungstechnologien, die heute auf dem Markt sind, nicht erkannt werden können. Wir freuen uns, HEXWAVE zu testen und mit Liberty zusammenzuarbeiten.“

Als globale religiöse und soziale Hindu-Organisation mit 3.300 Tempeln in allen Teilen der Welt verfügt die Organisation über mehrere Tempel in ganz Nordamerika und ist das erste Gotteshaus, das sich mit Liberty kooperiert, um HEXWAVE zu testen. Die Betatests werden mittels der Kontrolle von Besuchern und Gläubigen im Tempel sowie mittels kontrollierter Tests durchgeführt, die mit den eigenen internen Daten von Liberty verglichen werden.