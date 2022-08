United Lithium Corp. stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver (British Columbia) - 18. August 2022. United Lithium Corp. (CSE: ULTH , OTC: ULTHF , FWB: 0UL A) („ULTH“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich der jüngsten Explorationsarbeiten bereitzustellen. Das Unternehmen arbeitet an mehreren Lithiumprojekten mit beträchtlichem Potenzial sowohl in Europa als auch in Nordamerika, um ein langfristiger und nachhaltiger Lieferant von Lithium für den schnell wachsenden Markt von Lithium-Ionen-Batterien zu werden.

Schweden – Lithiumprojekt Bergby

Seit dem Erwerb des Konzessionsgebiets Bergby im Jahr 2021 und dem Hinzukommen weiterer Explorationsschürfrechte wurden 86 Diamantbohrlöcher auf insgesamt 8.090 m gebohrt. Somit wurden seit 2017 beim Projekt insgesamt 118 Diamantbohrlöcher auf 9.560 m gebohrt.

Bei den Bohrungen wurden mehrere umfassende Pegmatite durchschnitten, die häufig eine Spodumenmineralisierung aufweisen. Die Bohrungen werden voraussichtlich bis Jahresende fortgesetzt werden. Die Analyseergebnisse der jüngsten Bohrungen sind noch ausstehend und werden voraussichtlich Anfang des vierten Quartals 2022 vorliegen und bekannt gegeben werden.

Im August 2022 wurde im Konzessionsgebiet Bergby eine magnetische und radiometrische Flugvermessung auf einer Länge von 2.005 Linienkilometern zur Kartierung von lithiumhaltigen Pegmatiten durchgeführt. Ein Abschlussbericht mit Karten ist noch ausstehend – diese werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

South Dakota – Lithiumprojekt Liberty

Kürzlich wurden zum Lithiumprojekt Liberty im Westen von South Dakota weitere Schürfrechte hinzugefügt. Zunächst wurden über 500 Schürfrechte auf vom US Bureau of Land Management („BLM“) und dem US Forest Service verwaltetem Land abgesteckt und in der zweiten Phase des Absteckens wurden weitere 223 Schürfrechte hinzugefügt. Unter der Annahme, dass alle Schürfrechte vom BLM validiert werden, wird United Lithium über 723 nicht patentierte BLM-Erzgangschürfrechte in den südlichen und westlichen Black Hills von South Dakota kontrollieren, die reichlich Pegmatite im gesamten Schürfrechtepaket aufweisen. Zahlreiche Pegmatite können auf Satellitenbildern erkannt werden, wobei ihre Mächtigkeit und ihre Streichenlänge zu sehen ist.