FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien der Shop Apotheke sind am Montag nach Spekulationen über einen möglichen Verkauf der Konkurrentin Zur Rose nach oben gesprungen. Sie stiegen am frühen Nachmittag um knapp 4 Prozent auf 80,52 Euro und setzten sich damit an die Spitze im SDax . In der Schweiz gewannen die Anteile von Zur Rose rund 7 Prozent.

