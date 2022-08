Sensation Oberlandesgericht München kündigt im Abgasskandal Verurteilung von Fiat Chrysler an / Schadensersatz für Knaus-Wohnmobil Boxstar 600 Solution 4 möglich

Lahr (ots) - Sensation im Diesel-Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles

(FCA/jetzt: Stellantis): Das Oberlandesgericht München geht in einer ersten

rechtlichen Einschätzung davon aus, dass FCA in dem Wohnmobil Boxstar 600

Solution 4 von Knaus eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut hat. Damit

stünde dem Kläger Schadensersatz zu. Das Gericht verweist in seiner Verfügung

vom 3. August 2022 auf die verbraucherfreundliche Rechtsprechung des

Europäischen Gerichtshofs und hält ein sittenwidriges Handeln von FCA für

begründet. (Az. 36 U 3000/22). Das Verfahren führt die Kanzlei Dr. Stoll &

Sauer. Wohnmobil-Hersteller setzen beim Basisfahrzeug auf den Fiat-Ducato,

dessen Motor nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes die Abgasreinigung

dessen Motor nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes die Abgasreinigung

manipuliert.





Die Chancen

auf Schadensersatz sind durch die Äußerungen am OLG München enorm gestiegen.

Die

Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal.



OLG München sieht Gefahr der Stilllegung von Wohnmobilen