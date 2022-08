COUNTDOWN ZUR ITE HCMC 2022 - WO DIE TOURISMUSINDUSTRIE „GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT STREBT"

Nguyen Thi Anh Hoa, Direktorin der Tourismusabteilung von Ho-Chi-Minh-Stadt, erklärte: „Als die führende internationales Tourismusveranstaltung im Land verbessert die ITE HCMC 2022 ständig Umfang und Qualität und verpflichtet sich, Tourismusbehörden und Unternehmen bei der Werbung für in- und ausländische Touristen zu begleiten und die Erholung des Tourismus in Vietnam und der Region aktiv zu fördern. Ho-Chi-Minh-Stadt hat das Privileg, Veranstalter der Asien- und Ozeanien-Gala Zeremonie des World Travel Award 2022 zu sein. Dies stärkt die Position von Ho-Chi-Minh-Stadt auf der Weltkarte des Tourismus."

Es wird erwartet, dass die ITE HCMC 2022 ein Treffpunkt für die Tourismusindustrie sein wird, um Kontakte zu knüpfen und den Fremdenverkehr in Vietnam und der Mekong-Subregion zu fördern. Tausende von inländischen und internationalen Delegierten, die NTOs und Tourismusbehörden, Reisebüros, Fluggesellschaften, Hotels und Resorts sowie Branchenexperten aus 41 Provinzen und Städten in Vietnam und 10 Ländern und Territorien sind, werden erwartet.

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 22. August 2022 /PRNewswire/ -- Die ITE HCMC 2022 – die größte internationale Tourismusveranstaltung in Vietnam und der Mekong-Region – findet vom 08. bis 10. September im Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam statt.

