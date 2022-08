Zur Rose habe in den letzten Monaten Gespräche mit potenziellen Käufern geführt, darunter den US-Beteiligungsgesellschaften KKR sowie Hellman & Friedman, schreibt die Agentur. In diesem Zusammenhang arbeite das Unternehmen auch mit externen Beratern zusammen.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Versandapotheke Zur Rose prüft laut Insidern derzeit sämtliche strategische Optionen. Dabei werde auch ein möglicher Verkauf in Betracht gezogen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit dem Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bereits seit längerem kursieren Gerüchte über einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf bis zum Erreichen der Gewinnschwelle.

Kreise Zur Rose zieht offenbar Verkauf in Betracht - Aktie zieht an

