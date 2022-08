BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +36,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Fresenius Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,39 % auf 25,53EUR erreicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius SE nach einem angekündigten Wechsel an der Konzernspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer positiven Überraschung, da der Vertrag von Konzernchef Stephan Sturm erst 2026 ausgelaufen wäre. Investoren hätten letztlich aber auf die Veränderungen im Management gewartet. Für die Aktie des Gesundheitskonzerns dürfte der Schritt ein positiver Treiber sein, da sie gegenwärtig so billig sei, wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Aus fundamentaler Sicht sei Fresenius mittelfristig eine gute Wahl./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 17:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

