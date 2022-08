Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Der Immobilienmarkt ist auch in Sachsen von einem Rekord-Anstiegbei den Preisen für Wohnimmobilien geprägt. Das ist das Ergebnis der Studie"Markt für Wohnimmobilien 2022" der Landesbausparkassen. Für den FreistaatSachsen wurden 39 Städte erfasst. Die höchsten Preise für gebrauchte Eigenheimein Sachsen werden in Markkleeberg verlangt. Der hier am häufigsten genannte Wertfür ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus beträgt 600.000 Euro. Teuerwird es für Hauskäufer auch in Radebeul und der Landeshauptstadt Dresden. InRadebeul liegen die Standardpreise bei 550.000 Euro, in Dresden bei 540.000Euro. Allein in Radebeul verteuerten sich gebrauchte Eigenheime um 49 Prozent."Unser aktueller Kaufpreisspiegel bestätigt den Aufwärtstrend bei den Preisen inden meisten sächsischen Städten. Spitzenreiter bleibt Markkleeberg mit 600.000Euro, 180.000 Euro mehr vor fünf Jahren. Aber auch in Radebeul werden 235.000Euro mehr, in Dresden 200.000 Euro und in Freital 200.000 Euro mehr fürgebrauchte Eigenheime verlangt als im genannten Vergleichszeitraum", erklärtJens Riemer, Mitglied des Vorstandes der LBS Ost. Wegen der zuletzt nochgünstigen Zinsen sei die Nachfrage nach Eigenheimen besonders hoch und weitgrößer als das Angebot in den einzelnen Städten. Das wirke sich auch auf diePreise in den "Speckgürteln" der Städte aus, beschreibt der LBS-Chef. So kannBannewitz als Gemeinde mit einem durchschnittlichen Angebotspreis von 425.000Euro aufwarten. Das ist ein Plus von 165.000 Euro in fünf Jahren.Auf den nachfolgenden Plätzen der aktuellen sächsischen Preisskala liegen dieStädte Freital mit aktuell 450.000 Euro sowie Leipzig und Wilsdruff jeweils mitden häufigsten Eigenheimpreisen von 420.000 Euro. In Taucha zahlenNormalverdiener 360.000 Euro (+ 110.000 Euro), in Döbeln 320.000 Euro (+ 135.000Euro), in Coswig ebenfalls 320.000 Euro (+ 95.000 Euro), in Chemnitz 300.000Euro (+ 80.000 Euro) In der Preisspanne von 300.000 Euro bis 250.000 Euro liegenzum Beispiel die Städte Großenhain und Markranstädt mit jeweils 300.000 Euro,Eilenburg und Bautzen mit jeweils 280.000 Euro, Delitzsch, Radeberg und Glauchaumit 270.000 Euro sowie Meißen und Zwickau mit 250.000 Euro. Bei 200.000 Euroliegen beispielsweise die Städte Dippoldiswalde, Crimmitschau, Görlitz undHoyerswerda für gebrauchte Eigenheime. Die günstigsten Immobilien finden sich inFreiberg und Riesa mit je 150.000 Euro, in Grimma für 140.000 Euro und inAnnaberg-Buchholtz für 130.000 Euro.Wohnungsmarkt in unsicheren ZeitenNach Einschätzung der befragten Experten war zu Beginn des Jahres auch für 2022keine Entspannung in Sicht. Das Angebot ist niedriger als die weiter steigende