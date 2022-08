Der Hochpunkt der Inflation in den USA scheint überschritten, was von den Aktienmärkten positiv zur Kenntnis genommen wurde, da dies der US-Notenbank möglicherweise Spielraum gibt, die Zinsen weniger stark erhöhen zu müssen als ursprünglich gedacht. Weniger starke Zinserhöhungen verringern zudem die Gefahr eines „Hard Landing“ der Wirtschaft. Inwieweit allerdings eine Inflationsrate von „nur noch“ 8,5 Prozent bei der US-Notenbank Freudensprünge auslösen wird, darf bezweifelt werden. Der grundlegende Teuerungsdruck bleibt sehr ausgeprägt und selbst wenn im weiteren Jahresverlauf mit weiteren leichten Rückgängen gerechnet werden kann, bleibt die Inflation deutlich über dem Zentralbankziel von zwei Prozent. Entsprechend äußerten sich auch mehrere Mitglieder der Fed und weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im September zu einer abermaligen Zinserhöhung von 75 Basispunkten kommt. Dies sorgte gegen Ende des Berichtszeitraums für Druck auf die Anleiherenditen, die wieder etwas zulegen konnten. Und auch die Aktienmärkte gaben ihre Gewinne daraufhin teilweise wieder ab. In Europa bleibt der wirtschaftliche Ausblick derweil mehr als trist. Zu den hohen Gas- und Strompreisen – der Großhandelspreis beim Gas ist inzwischen 13-mal so hoch wie der Durchschnittspreis von 2019 – gesellen sich nun noch niedrige Pegelstände der europäischen Flüsse. Dies ist für viele Unternehmen problematisch, da ein Großteil der Vorprodukte in den industriellen Zentren per Schiff an- und abtransportiert wird. Schwierig scheint auch die Lage in China zu sein, wo die Null-Toleranzpolitik gegenüber Covid ihren Tribut fordert und die Zentralbank völlig unerwartet die Zinsen senken musste.

Die Aktienmärkte konnten in diesem Umfeld ihren seit Mitte Juni anhaltenden Aufwärtstrend in Summe fortsetzen. Offen bleibt jedoch, ob es sich weiterhin nur um eine „Bärenmarktrallye“ handelt oder, ungeachtet der trüben wirtschaftlichen Aussichten, um den Beginn eines neuen „Bullenmarktes“. In den USA profitierten Value-Aktien überdurchschnittlich vom wieder steigenden Zinsniveau und auf Sektorebene schnitten tendenziell „Value“-Sektoren wie Energie, Rohstoffe und Finanzen überdurchschnittlich ab. Gesundheit und IT underperformten hingegen. Auf die Portfolios wirkte sich diese Entwicklung in Summe neutral aus. Aufgrund des anhaltenden Rückgangs des chinesischen Aktienmarktes konnten die Schwellenländer mit der Entwicklung der Industriestaaten nicht mithalten. Die Portfolios profitierten jedoch abermals von ihrer Übergewichtung Lateinamerikas. Auf der Währungsseite gab der Euro etwas nach, handelt aber weiterhin über der Parität. Für die Portfolios, die den US-Aktienmarkt und damit den US-Dollar neutral gewichten, halten sich die Auswirkungen von Währungsbewegungen momentan in Grenzen. Im insgesamt wieder volatileren Marktumfeld konnten die Moventum-Strategien vor allem von ihrer Aufstellung auf der Rentenseite profitieren, wo die kurze Duration den größten Mehrwert brachte, aber auch Unternehmensanleihen entwickelten sich deutlich besser als Staatsanleihen. Auf der Aktienseite hielten sich positive und negative Effekte weitestgehend die Waage. Zwar profitierten die Portfolios von ausgewählten Valuestrategien, Growth-lastigere Produkte konterkarierten diese positiven Effekte jedoch wieder. Das PWM-Portfolio konnte entsprechend seiner Positionierung an der insgesamt positiven Marktentwicklung partizipieren, wobei im Großen und Ganzen alle Strategiebausteine positive Beiträge lieferten. Im Bereich der Aktienfonds wirkte sich die Erhöhung des Engagements in US-Aktien und damit auch im US-Dollar positiv aus. Rohstoffstrategien profitierten vom Rebound bei Industriemetallen und Öl. Die Rentenfonds konnten sich dank einer guten Fondsauswahl den Zins- und Spread-getriebenen Rückgängen weitestgehend entziehen und die Mischfonds partizipierten an der positiven Aktienmarktentwicklung.

