LiDAR-Technologie bestätigt die Existenz einer "verlorenen Stadt" im brasilianischen Amazonasgebiet

APIACÁS, Brasilien (ots/PRNewswire) - Der brasilianische Amazonas könnte die

Wiege der ältesten Stadt der Welt sein, wie die mit der LiDAR-Technologie (Light

Detection And Ranging) durchgeführte Kartierungsanalyse in Apiacás/MT zeigt. Das

Laserscanning wird von einem Flugzeug aus durchgeführt. Die Technologie

verwendet Laserimpulse, die durch die Vegetation dringen können, ohne dass der

Busch abgeholzt werden muss. Die Bilder, die am Sonntag (7. August 2022) während

einer Live- (https://www.youtube.com/watch?v=ezVyrYDQfEQ) YouTube-Übertragung

auf dem Kanal von Dakila Research ( Dakila (https://www.dakila.com.br/) , einer

Vereinigung unabhängiger Forscher) veröffentlicht wurden, zeigen, dass der Ort

"Apiacás Lines" von Menschenhand geschaffen wurde.



Im Juni überflogen die Forscher von Dakila mit Genehmigung des brasilianischen

Verteidigungsministeriums und unter Einsatz eigener Ressourcen mit zwei

Flugzeugen den als "Apiacás-Linien" bekannten Ort, um ihn mit der

LiDAR-Technologie zu scannen. Luftbilder des Ortes zeigten überraschende

symmetrische Muster (https://www.dakila.com.br/noticias/pesquisa-na-amazonia-com

-tecnologia-lidar-e-capaz-de-obter-resultados-sem-desmatar-a-floresta/) die man

mit bloßem Auge erkennen kann. Die Linien scheinen Plätze oder Straßen einer

möglichen antiken Stadt zu sein. Nach Datierungen, die von Forschern der

Universidade Estadual Paulista (UNESP) in Rio Claro (SP) durchgeführt wurden,

ist eine Gruppe von Gesteinen, die an diesem Ort gefunden wurde, etwa 1,5

Milliarden Jahre alt.