NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften zu Beginn der Woche aufgrund von Zins- und Inflationssorgen an die Verluste vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn mit rund 1,0 Prozent im Minus bei 33 373 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde zuletzt mit minus 1,5 Prozent bei 13 048 Zählern erwartet.

In der neuen Handelswoche dürfte vor allem das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, im US-Bundesstaat Wyoming im Fokus stehen. Anleger spekulieren, dass die US-Notenbank weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Mit besonderer Spannung erwartet wird dabei der Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda glaubt, dass Powell noch einmal bekräftigen wird, was er und seine Kollegen in letzter Zeit öffentlich gesagt haben, ohne vor der Septembersitzung der Fed zu viel zu verraten.