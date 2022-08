Trillion Energy International gibt Datum für Bohrbeginn bekannt

Bohranlage wird vorbereitet und soll am 29. August 2022 geliefert werden

22. August 2022 - Vancouver, B.C., Kanada - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) gibt bekannt, dass die Bohranlage Uranus zurzeit vorbereitet wird, um für das mehrere Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm des Unternehmens zum Erdgasfeld SASB im Schwarzen Meer transportiert zu werden. Erwartet wird die Bohranlage am 29. August 2022.

Das mehrere Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm des Unternehmens umfasst anfänglich sieben Erdgasbohrlöcher, mit deren Förderung zu einem Zeitpunkt begonnen werden soll, an dem Europa und die Türkei von einem akuten Gasmangel bedroht sind. Die Erdgaspreise schnellen weiter in die Höhe und erreichen Rekordniveau; außerdem werden ein kalter Winter und die schlimmste Gasmangellage, die es jemals gab, prognostiziert.

Zurzeit wird die Bohranlage einem strengen Inspektions-, Untersuchungs- und Genehmigungsverfahren unterzogen. Dazu haben wir ModuSpec UK damit beauftragt, die Bohranlage vor Auslieferung an uns einer Inspektion und Tests zu unterziehen. Das Verfahren läuft bislang wie geplant und es wurden keine größeren Probleme erkannt. Die abschließende Inspektion und Abnahme der Anlage soll ungefähr am 26. August erfolgen, ehe diese per Schiff zum Erdgasfeld SASB transportiert wird.

Der Transport dauert rund 3 Tage. Bei Ankunft wird die Anlage auf der Offshore-Förderplattform Akcakoca positioniert. Die Positionierung und jack up der Anlage sollte, sofern das Wetter es zulässt, einen Tag dauern. Für weitere vorbereitende Arbeiten sind zwei weitere Tage erforderlich, ehe das erste Bohrloch ungefähr am 1. September dieses Jahres begonnen werden kann.

Arthur Halleran, CEO, sagte dazu:

„Wir freuen uns, dass die Bohrungen und der Förderbeginn so nah bevorstehen. Wir zählen schon die Tage bis zur Erreichung dieses historischen Meilensteins, zu dem wir Erdgas in großen Mengen zu einem so wichtigen Zeitpunkt fördern können.“

Über das Unternehmen

Trillion ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.