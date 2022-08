Warum kauft Buffett jetzt nicht mehr?

Dabei verdankt er als einziger aus der Spitzengruppe seinen Reichtum ausschließlich dem Investieren. Er erzielte eine durchschnittliche Rendite von mehr als 20% im Jahr und das seit mehr 50 Jahren. Eine Leistungsbilanz, die kaum jemand sonst erreicht. Sicher, in einzelnen Jahren durchaus mal, wie zuletzt Cathie Wood für 2, 3 Jahre, aber die meisten können nicht lange eine Überperformance vorweisen.

Doch dann lernte er den Rechtsanwalt Charlie Munger kennen, der wie Buffett selbst auch in Omaha lebte. Munger lenkte Buffetts Blick auf die Qualität der Unternehmen und auf ihre Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb. In der Folgezeit wurde der Moat, der ökonomische Burggraben, das Schlüsselelement für Buffetts Anlageentscheidungen und trieb den Aktienkurs seiner Investment-Holding Berkshire Hathaway von niedrigen zweistelligen Kursen, die er Anfang der 1960er Jahre dafür bezahlt hatte, bis Ende März 2022 auf ein Allzeithoch bei rund 540.000 US-Dollar.

„Wir kaufen großartige Unternehmen, weil man relativ leicht herausfinden kann, was wahrscheinlich passieren wird. Aber nicht, wann. Wir wollen uns nicht zu sehr auf das Wann konzentrieren, wir konzentrieren uns auf das Was. Denn wenn wir mit dem Was richtig liegen, müssen wir uns über das Wann nicht allzu viele Sorgen machen.“

– Warren Buffett –

Die dahinterstehende Logik ist bestechend einfach: Qualitäts-Unternehmen haben einen höheren Preis, aber ebenfalls ein deutlich geringeres unternehmerisches Risiko. Man muss ihnen nicht ständig auf die Finger sehen, sondern kann ihnen einfach Zeit geben, sich zu entwickeln.

„Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte – mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt. (...) Wir sind daran interessiert, große Beträge dort zu investieren, wo wir keine weiteren Entscheidungen treffen müssen. Wenn man etwas kauft weil es unterbewertet ist, muss man darüber nachdenken es zu verkaufen, wenn es sich seinem inneren Wert nähert. Das ist schwierig. Aber wenn man ein paar großartige Unternehmen kauft, kann man auf seinem Hintern sitzen bleiben. Das ist gut.“– Charlie Munger –