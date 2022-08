DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone anlässlich des Verkaufs der ungarischen Tochtergesellschaft auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Pence belassen. Schon vor der Nachricht habe er die attraktive Bewertung des britischen Telekomanbieters betont, strategische Aktionen könnten das Wertpotenzial nochmals herausstreichen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 08:31 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,14 % auf 1,422EUR erreicht.