Syntax erweitert Portfolio um Services für Process Automation Excellence

Weinheim (ots) -



- Bündelung verschiedener SAP- und Microsoft-Technologien

- Unterstützung von Citizen Developership mit Low-Code und No-Code



Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, bietet

Unternehmen ab sofort noch umfangreichere Services für die Automatisierung von

geschäftskritischen Prozessen. Mit dem ganzheitlichen Portfolio für

Hyperautomation (https://www.syntax.com/de-de/industrial-iot/hyperautomation) ,

das schwerpunktmäßig auf SAP- und Microsoft-Ökosysteme ausgerichtet ist,

unterstützt und berät Syntax seine Kunden bei der Entwicklung und fortlaufenden

Optimierung einer End-to-End-Prozessautomatisierung. Dabei stehen vor allem

Lösungen wie SAP Process Automation, Signavio, SAP AppGyver sowie PowerApps,

PowerAutomate und PowerVirtual Agents als Teil der Microsoft PowerPlatform im

Mittelpunkt. Ergänzt wird das Angebot durch Beratungsleistungen, Application

Management Services (AMS) für den ausgelagerten Applikationsbetrieb und die

Kombinationsmöglichkeit mit den Syntax i.4 Solutions

(https://www.syntax.com/de-de/syntax-solutions/) für die digitale Fertigung.





Optimaler Mix aus Technologien und MethodenHyperautomation steht am Ende eines mehrstufigen Evolutionsprozesses innerhalbdes Unternehmens. Syntax entwickelt gemeinsam mit Kunden individuelleAutomatisierungskonzepte, die verschiedene Technologien und Methodenkombinieren. Dazu gehören unter anderem:- Business Process Management (kollaboratives Prozessdesign)- Process Intelligence (Process Mining, Task Mining)- Robotic Process Automation(https://www.syntax.com/de-de/industrial-iot/robotic-process-automation/)(RPA)- Integration Platform as a Service (IPaas)- User-Experience-Lösungen- Natural Language Processing (NLP)- Machine Learning (ML)Low-Code und No-Code als InnovationstreiberLaut Gartner gehört Hyperautomation zu den wichtigsten IT-Themen der kommendenJahre. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Low-Code- und No-Code-Lösungen,mit denen Spezialisten in den Fachabteilungen als sogenannte "Citizen Developer"auch ohne umfassende Programmierkenntnisse zur Softwareentwicklung beitragenkönnen. Gartner schätzt, dass Low-Code-Ansätze bereits 2024 mit 65 Prozent denGroßteil aller Programmieraktivitäten ausmachen wird. Entsprechend sollen dieServices für Process Automation Excellence dazu dienen, das Wissen derFachabteilungen stärker in die Modellierung und Implementierung derAutomatisierungsprozesse mit einzubinden.Kompetente Beratung in einem volatilen MarktDas Angebot an Automatisierungslösungen verschiedener Softwarehersteller istgroß. Allerdings ist die Planungssicherheit mit diesen Anwendungen aufgrundzahlreicher Akquisitionen oft gering und der Markt immer noch dabei, sich zukonsolidieren. "Hyperautomation ist mehr als eine Reise, vielmehr ist es eineExpedition", erklärt Sinan Ioannidis, Teamleiter Process Automation Excellencebei Syntax. "Um sicherzustellen, dass sie am Ziel ankommen, sollten sichUnternehmen einen erfahrenen Partner an die Seite holen. Mit unserem Portfoliofür Process Automation Excellence stehen IT-Verantwortlichen vom ersten Tag anerfahrene Guides zur Seite, die sie kompetent beraten und bei allen Schrittenbegleiten."