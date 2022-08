Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag in der ersten Handelsstunde um 1,24 Prozent auf 33 289,21 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,53 Prozent auf 4163,64 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,88 Prozent auf 12 994,08 Zähler./gl/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder erwachten Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte zu Wochenbeginn weiter fest im Griff. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming überwog bei den Anleger erneut die Verkaufsbereitschaft.

