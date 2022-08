COUNTDOWN ZUR ITE HCMC 2022 - WO DIE TOURISMUSINDUSTRIE "GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT STREBT"

Ho Chi Minh City, Vietnam (ots/PRNewswire) - Die ITE HCMC 2022 - die größte

internationale Tourismusveranstaltung in Vietnam und der Mekong-Region - findet

vom 08. bis 10. September im Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) in

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam statt.



Es wird erwartet, dass die ITE HCMC 2022 ein Treffpunkt für die

Tourismusindustrie sein wird, um Kontakte zu knüpfen und den Fremdenverkehr in

Vietnam und der Mekong-Subregion zu fördern. Tausende von inländischen und

internationalen Delegierten, die NTOs und Tourismusbehörden, Reisebüros,

Fluggesellschaften, Hotels und Resorts sowie Branchenexperten aus 41 Provinzen

und Städten in Vietnam und 10 Ländern und Territorien sind, werden erwartet.